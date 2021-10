Yina Calderón se despide de las redes sociales: “Me han hecho mucho daño”

Yina Calderón publicó un video en el que explica que se retira de las redes sociales, pronunciamiento que se dio tras su participación en los Premios Platino, de donde salió mal librada debido a las críticas.

A la ceremonia llegó, como dicen muchos, "haciendo show" y hasta fue señalada de llegar en alto estado de alicoramiento. Así mismo, fue blanco de burlas por no saber dominar los zapatos con los que acompañó el vestido en la gala.

Tras esto, se pronunció en su cuenta de Instagram, en que se le vio afectada: “Este es un mensaje para ustedes, que he sido una tomadora, obviamente. Solo quiero decirles que fui real, que siempre fui lo que la gente no. Lastimosamente no pude con ustedes, les mando un beso, un abrazo y chao muchachos”.

Yina Calderón añadió que “Lastimosamente, las redes sociales me hicieron mucho daño, anoche fui humillada demasiado, muchachos. Y nada, ya me voy. Tranquilos que a todos los que me decían que me desapareciera, me voy a desaparecer, y la gente que siempre me apoyó les quiero decir que los quiero, los respeto y que son lo máximo de mi vida, los quiero mucho”.

Quienes vieron la publicación escribieron comentarios recordándole que “el daño se lo hizo ella misma” y que la culpa no es de las redes sociales sino de su comportamiento. “Ella necesita rehabilitación”, le recomendaron.