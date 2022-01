Yina Calderón se hizo varias cirugías para ser una Barbie: hasta se quitó una costilla

A través de su cuenta en Instagram, la creadora de contenido Yina Calderón compartió este domingo la experiencia que vivió al someterse a una serie de cirugías para convertirse en una muñeca Barbie .

“Unas de las cirugías fue quitarme costillas para tener un abdomen más definido y parecido a una Barbie humana, también me hice un arreglo en la parte de mi pecho para definir más y que todo el cuerpo estuviera en armonía con las medidas y proporciones de una muñeca Barbie”, dijo.

Yina Calderón anotó que ahora se encuentra descansando y haciendo su rutina diaria, con muchos cuidados y consumiendo alimentos, pastas, de todo para que pueda salir "lo más rápido posible” de las cirugías y mostrar los resultados.

“Me retiró una costilla flotante, duele mucho, pero me quedó una cintura de ensueño… ¡Qué buen trabajo el del doctor! Realmente es un proceso doloroso, pero ¡qué manos las de este señor!, si ustedes vieran mi cintura, ustedes no lo van a creer”, aseguró la también Dj y empresaria en sus historias de Instagram.

En su propósito de convertirse en una Barbie, Yina Calderón también afirmó que se retiró las prótesis de los senos, “porque era muy voluptuosa”, y que ese procedimiento “no fue doloroso”.

Calderón se sometió a las cirugías el pasado sábado y, además de compartir su experiencia, este domingo también difundió un video en su canal de YouTube sobre las intervenciones que se practicó.