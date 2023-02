Yina Calderón sobre Ana del Castillo: “Yo no consumo drogas, ella sí”

Las redes sociales son un espacio frecuente en el que se desarrollan diferentes escenarios conflictivos. Recientemente, en uno de estos hechos se vieron involucradas la DJ Yina Calderón y la cantante Ana del Castillo.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, la también empresaria de fajas arremetió contra la artista valduparense.

“Les dije que ella no me puede criticar a mí porque no se sabe cuál es más borracha, yo soy borracha, ella también... bueno, aunque yo no consumo drogas, ella sí, es la única diferencia”, mencionó en primera instancia.

Además de esto, Yina Calderón compartió que prefiere escuchar a otros artistas y no la música de la intérprete de ’Apto 308’. De igual forma, resaltó que la artista ya no se dedica a sacar nueva música, pero sí muestra interés en sus redes sociales.

“Yo no tengo nada en contra de ella. Yo les dije que escuchaba canciones de ella. Es más, así hable un poco de estupideces o diga cosas mías... me cae bien. Entonces yo en ningún momento la ataqué en el en vivo, le dije que se pusiera a hacer música, porque siempre la he escuchado”, agregó.

Para concluir dicho metraje, Yina Calderón expresó que no está interesada en estar en medio de pleitos y que la también creadora de contenido ha intentado contactarse con ella.

“Bebés, otra cosa, no quería mencionarlo porque realmente ah... no quiero más pelea, nenés, pero los seguidores de ella... yo creo que ella está borracha hoy, está que me escribe un poco de cosas por el directo”, recalcó.

¿Qué le respondió Ana del Castillo a Yina Calderón?

La cantante vallenata no desaprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a la DJ.

“No he querido decir nada, he sido educada. Hasta me sorprendo, pero una, una más, madre, y no te la paso”, expresó.

En el mes de diciembre del año pasado, Ana del Castillo fue tendencia en redes sociales a raíz de la difusión de un video luego de que la cantante denunciara que una persona le tocó la cola al finalizar una de sus presentaciones artísticas.

En la grabación se observa a la intérprete, de 23 años, salir de una camioneta con su equipo de seguridad. Mientras caminaba con los guardaespaldas, una multitud se formó a su alrededor y, en medio de la multitud, una persona la tocó de manera inapropiada.

Rápidamente, Ana del Castillo reaccionó a lo ocurrido, alegando con las personas que estaban cerca de ella. De hecho, la cantante increpó a un hombre, quien ella consideró como el responsable. Sin embargo, las personas que allí se encontraban salieron en su defensa.