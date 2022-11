Yina Calderón, sumamente enamorada de su novio: "Tiene todo lo que alguna vez le pedí a Dios"

La empresaria de fajas y creadora de contenido Yina Calderón se mostró sumamente enamorada en su cuenta personal de Instagram y destacó las razones por las que aprecia al hombre con el que mantiene una relación sentimental.

Un internauta le preguntó a la también DJ “cómo identificaba que la persona que estaba a su lado no la quería por interés”, a lo que esta decidió responder con total sinceridad y expresando todo el aprecio que sentía por su pareja.

“La persona que yo tengo a mi lado es como un príncipe azul. Así como en las películas, o sea, si te das cuenta, no le gusta figurar a mi lado”, dijo.

De igual forma, Yina Calderón resaltó que su novio es una persona trabajadora, que la apoya para crecer como persona y en sus proyectos personales.

Además, destacó que el hombre, de quien no se posee gran información, la ayudó a atravesar su complicada situación con el alcohol.

“Él no tiene redes, no es farandulero, es enfocado y juicioso. Tiene todo lo que alguna vez le pedí a Dios en mis oraciones. A mí el trago me tenía consumida y él me ayudó a crecer como persona”, concluyó.