Yina Calderón vuelve a sufrir por cuenta de los bipolímeros: "No me he podido parar de la cama"

Yina Calderón le contó a sus miles de seguidores en Instagram el 'calvario' que ha estado viviendo nuevamente por cuenta de los biopolímeros. Vale la pena recordar que la empresaria de fajas se ha sometido a varios procedimientos para extraer esta sustancia de sus glúteos.



La DJ empezó diciendo que "pueden creer que no me he podido levantar de la cama, resulta y pasa que yo ya estoy bien de la cirugía plástica de la cola, con una sola prótesis, pero no se me nota por el buen trabajo de los cirujanos".

"Pero imagínense que me atacaron otra vez los biopolímeros. A mí ya me habían hecho incisión abierta y pues estaba superbien, pero otra vez me volvieron a joder. Tengo inflamación, dolor, un huevo ahí. No, esto sí es un veneno de por vida muchachos, ni se les ocurra inyectarse esa mier#@", comentó Yina Calderón.

Por otra parte, la influencer afirmó que el dolor se aliviará tomando medicamentos: "Toca esperar que me pase la inflamación y tomar pastas, nenés... El cirujano le saca a usted lo que más puede, pero esa mier#@ queda ahí siempre".



Por supuesto, las reacciones de internautas no se hicieron esperar. "Ya le echa la culpa a los biopolímeros, pero no a cirugía tras cirugía que se ha hecho", "ella no aprende, hasta que no le pase algo supergrave no cogerá escarmiento" y "es la mujer menos indicada para dar consejos 😏😏😏😏😏😏", fueron algunos comentarios.