Yina Calderón y la polémica que generó tras tatuarse la cara

Yina Calderón causó polémica en redes sociales después de publicar las primeras imágenes en las que presume 4 tatuajes en su rostro. Por supuesto, las reacciones por parte algunos internautas no tardaron en relucir.

“Qué triste, ella no sabe qué hacer para llamar la atención. Necesita mucha ayuda de su familia y de Dios. Me da pesar y no le tengo pesar a nadie. Pero a esta niña sí qué lástima”, dijo uno.

“Qué mujer tan bonita y dañarse su rostro por ganar seguidores en redes sociales 😢😢😢😢”, mencionó otro.

“Necesita es un psicólogo, da pena esa mujer tan desorientada. Deberían cerrarle las cuentas, eso no es ejemplo de nada”, comentó otro usuario.

Por su parte, Nicolás Arrieta también aprovechó la situación de Yina Calderón para dar un mensaje de reflexión. Asegura que tatuarse la cara no es una decisión que se debe tomar a la ligera y que la mayoría de personas que lo hace, termina arrepintiéndose.

“¿Vieron que Yina Calderón se hizo los mismos tatuajes que Lil Peep?, pero vamos a tocar algo que me parece un poco grave. Es que tatuarse la cara es muy complicado, porque la mayoría de los que lo hacen se arrepienten. Yo me tatué la cara cuando ya tenía casi todo el torso, las manos y los brazos marcados, pero, aun así, les digo que no se hagan huevadas en la cara, son complejos y después les sale más caro el láser", expresó el influenciador.

Agregó: "¡Si no tienes tatuajes en el resto del cuerpo no te tatúes la cara o las manos de un momento a otro!, esa es una de las peores decisiones que pueden tomar”.

Ante el gran número de comentarios, en su mayoría negativos, Yina Calderón realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram. Entre lágrimas, pidió perdón a sus seguidores por la decisión que tomó de tatuarse la cara.

“Perdónenme por no haber sido lo que ustedes querían que yo fuera, perdón por haberme tatuado (...) Me voy a Estados Unidos el otro año y se los juro por Dios”, dijo.

Por otro lado, fueron tantas las críticas tras el pronunciamiento de Yina Calderón que Luisa Fernanda W salió en defensa.

“Yo no sé cómo hay gente que se burla ¡Qué tristeza! Nadie sabe lo de nadie y, realmente, le deseo lo mejor, de verdad ¡Parece que necesita ayuda y urgente!”, sostuvo.