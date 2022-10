Yina Calderón y su respuesta a Yeferson Cossio: “No hace más sino victimizarse”

Tras la controversia que generó la declaración de Yeferson Cossio a las palabras de Merly Ome , madre de Yina Calderón, la creadora de contenido y empresaria huilense decidió pronunciarse al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, la DJ expresó que su progenitora accedió a dar su opinión sobre las figuras públicas mencionadas e indicó que el antioqueño solo sabe victimizarse.



“No hay que victimizarse, le recuerdo a él, cuando con su amigo japonés se burlaron de mí”, agregó Yina Calderón.

Asimismo, resaltó que ella y su familia son duramente criticadas en las redes y lo comparó con la situación de otros influenciadores.

“Yo no sé por qué todo lo que hacen las Calderón se lo toman tan a pecho, pero lo que hace el resto del mundo no”, precisó.

Por último, Yina Calderón resaltó que quienes deberían tomar el papel de víctimas son las personas que atraviesan por una situación difícil.

También, se pronunció sobre el tema de drogas que rodea a Yeferson Cossio, expresando que la situación del antioqueño le preocupa y espera que él pueda salir de eso pronto.

“Yo tuve una hermana que cayó en las drogas, eso es algo normal. Es más, yo digo pobrecito él, ojalá pueda salir de eso, no le deseo eso a nadie”, comunicó.

A su vez, invitó a las personas a dejar a un lado la susceptibilidad y explicó por qué no se lleva bien con el creador.

“Ellos me atacaron, no me han tratado bien, pero yo no ando victimizándome”, concluyó Yina Calderón.