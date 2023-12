Yino Márquez, artista que hizo la estatua de Shakira, reveló cómo fue la reacción de la cantante

El pasado martes, 26 de diciembre de 2023, fue presentada en Barranquilla la estatua de Shakira realizada por el escultor Yino Márquez. Frente al gran malecón del río Magdalena, la imagen en bronce de más de seis metros de la artista colombiana se impone a vista de turistas y locales.



En diálogo con Caracol Ahora, el artista barranquillero reveló que "fueron cinco meses de trabajo, intenso, arduo, pero muy honesto de parte de todos, muy apasionado" y aseguró que contó con la colaboración de 36 personas.

Sobre su obra, detalló que "es una escultura de 6 metros 50 de alto, hecha en bronce, con parte de aluminio en la parte final de la falda, esto no fue fácil, pero fue pensado".

Yino Márquez recordó que la idea de la imagen de Shakira salió de "una fotografía que ella le manda al alcalde".

"Fueron varios los contactos que tuvimos con ella, pero esa foto nos sirvió porque tiene un vestido largo y ella eleva las manos. Eso me permitió a mí simbolizar en esa falda el mar y el río, que es lo que es parte de la esencia de Shakira, y en la parte superior de las manos le coloqué una luz para simbolizar la trascendencia, porque, si tú te das cuenta, Shakira comenzó en el medio de la música siendo una desconocida, pero en la medida en que avanzó con empeño, trabajo y disciplina logró esa trascendencia".

La revelación de la estatua en Barranquilla se hizo frente a William Mebarak y Nidia Ripoll, padres de la cantante, quienes reaccionaron emocionados al homenaje que la ciudad le hace a su hija.

"La mamá, ella me llamó y me acerqué, me tomó las manos y me dijo 'que Dios bendiga tus manos, eres un gran escultor'. Las personas que estaban ahí recibieron muy bien la obra, me abrazaron y dijeron que capté la esencia de Shakira", reveló el artista barranquillero.



El escultor de 52 años también reveló que tuvo una conversación telefónica con Shakira luego de ser revelada su estatua. "Ella me llama muy emocionada, diciéndome que le pareció magnífico lo que conseguí en la expresión, que su hijo le mandó un escrito por WhatsApp diciéndole que 'mamá, es la escultura más linda que he visto', todo eso me llena de emoción y gratitud", reveló.

Gracias al escultor Yino Márquez y a los estudiantes de la escuela distrital de artes por esta muestra del enorme talento artístico de la gente de mi tierra. pic.twitter.com/lR7ZQSO4Mx — Shakira (@shakira) December 26, 2023

Márquez decidió trabajar en bronce porque, según él, "es el material más noble y eterno que hay en la escultura" y que le parece que el gran malecón "es el lugar perfecto, está junto al río y cerca del mar, así es Barranquilla, el bronce es perfecto para ese lugar. Al que protegimos fue al aluminio porque la intemperie podría afectar en su deterioro".

También que fue contactado hace poco más de cinco meses para la creación de esta obra porque "el alcalde Pumarejo quería que el artista fuera barranquillero, que se hiciera aquí en Barranquilla y que el trabajo lo hicieran barranquilleros". Sin embargo, con la fecha límite en diciembre, tuvieron que dividir el trabajo entre la parte de abajo de la estatua y la otra, para que el trabajo fuera más rápido.

Lo más difícil de la escultura, según Yino Márquez, fue retratar las caderas de Shakira. "Lograr ese movimiento no fue fácil en los huesos, que es el hierro para que sostenga la arcilla, tuve que hacer como tres estructuras que me dieran el movimiento para que lo sostuviera, si haces una buena estructura de los huesos, te va a dar un buen acabado final. Afortunadamente tuve a mi hijo Camilo, que es un jovencito que me ayudó cuando yo estaba a punto de tirar la toalla".

También se refirió al error ortográfico que quedó registrado en la placa de la estatua, en la que se escribió su apellido con la letra s. "Yo creo que eso fue un error producto de la corredera cuando se hacen estas cosas, yo no le di mucha importancia porque lo dialogué con el alcalde y me dijo que 'no se preocupe que eso mañana lo resolvemos'. No le veo importancia a eso".