“Yo estoy soltera, tú estás soltero…”: Jessica Cediel acepta "cafecito" de Mateo Carvajal

¿Inicia un nuevo amor? Esa es la pregunta que muchos se hacen luego de que Jessica Cediel le aceptara un “cafecito” a Mateo Carvajal.

En su cuenta de Instagram, la presentadora contó las razones por las que decidió darse la oportunidad de compartir con el deportista, al que calificó de “pato” (que en Colombia es sinónimo de bobo o intrascendente), pero también le puso condiciones.

Publicidad

Según dijo, hizo una encuesta entre sus seguidores y, como dejó ver, más de 330.000 votaron por el sí, mientras que más de 30.000 le dijeron que no.

Pues bien, ella aceptó la insistente invitación de Mateo Carvajal.

“Acepto la invitación, pero, señor, usted tiene que venir a Bogotá; ni crea que voy a salir a ningún lado, no, usted tiene que venir a Bogotá”, dijo Jessica Cediel.

“Se lo acepto en son de amigos, pues porque yo estoy soltera, tú estás soltero, creo, y en son de amigos porque no quiero que vengan a dañar mi corazón, no quiero que me lo destrocen”.

Publicidad

“Igual usted coordinará qué hace, igual usted sabe que es un pato, sabe por qué le digo pato”, reiteró.

Así las cosas… ¡Jessica y Mateo, que disfruten el café!