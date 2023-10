Yo me llamo Alci Acosta se llevó el premio de 100 millones e hizo llorar a los jurados

Un importante y esperado momento llegó en la noche del 4 de octubre al escenario de Yo me llamo , de Caracol Televisión. Un participante se llevó el premio de los 100 millones de pesos por ser el mejor de la noche; el afortunado fue el imitador de Alci Acosta.



Cada noche, en el escenario del programa se presentan seis participantes, de los cuales los jurados eligen a los tres que tuvieron más problemas para que vayan a eliminación, mientras que la inteligencia artificial Sinfoni escoge al mejor de la jornada, basándose en términos de buena afinación.

En el capítulo del miércoles se presentaron los imitadores de Rosalía, Miguel Bosé, Celia Cruz, Joan Sebastian, Greeicy y Alci Acosta. Este último fue elegido por Sinfoni como el mejor de la noche y tuvo, por segunda vez, la oportunidad de escoger uno de los bustos de artistas con premios.

Entre los 36 bustos de todos los artistas que ingresaron a la competencia hay premios entre uno y 100 millones de pesos. Yo me llamo Alci Acosta sorprendió al ir directo hacia un busto, eligiendo al de Petrona Martínez.



Cuando le preguntaron por qué había escogido a esa artista, cuya imitadora ya fue eliminada de la competencia, el doble de Alci Acosta señaló: "Porque es emblemática de Colombia, estuvo con nosotros y quiero hacerle ese homenaje a ella".

El presentador Carlos Calero sacó el papel con el premio del busto y la cara de sorpresa de él, el imitador y los otros participantes que estaban en el escenario anticipó lo que estaba pasando.

"¿Qué, qué?", cuestionó Amparo Grisales mientras Pipe Bueno la tomaba de la mano y César Escola manifestaba no entender qué sucedía. Finalmente, Carlos Calero le dijo al imitador: "Alci, créelo, te acabas de llevar 100 millones de pesos".



La noticia causó emoción en todos los presentes, especialmente en Yo me llamo Alci Acosta, quien empezó a llorar y tuvo que arrodillarse para calmarse. Los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno también se llenaron de lágrimas.

"¡Qué chimba!", expresó con emoción Grisales mientras abrazaba a sus compañeros, aunque también pidió a todos que se calmaran porque "le va a dar algo", señalando al concursante.

Cuando pudo hablar, Yo me llamo Alci Acosta expresó que "yo sabía que estaban ahí, yo sabía que la Petrona me iba a dar esa felicidad. Estaba en duda de si pasaba o no pasaba, y ahora la noche cambia y soy el mejor de la noche llevándome el premio más grande".



Con el gran premio que se llevó el participante, Sinfoni tuvo una "actualización de última hora" en la que señaló que "quiero entregarle a un colombiano la misma cantidad y hacerlo millonario". La oportunidad para los televidentes de Yo me llamo se llevará a cabo en el episodio del viernes 6 de octubre.