Yo me llamo: Amparo Grisales y César Escola se alzaron la voz en medio de discusión

Durante la emisión del programa de imitación favorito de los colombianos, Yo me llamo, los jurados César Escola y Amparo Grisales sostuvieron una acalorada discusión.



El altercado se originó tras la presentación de la imitadora de la cantante Alejandra Guzmán, a quien el también compositor le preguntó: “Si esta fuera tu última vez que te subes al escenario de Yo me llamo, ¿cómo te gustaría recordar esta noche?”.

Amparo Grisales y Pipe Bueno, jurados del programa, mostraron su descontento ante el cuestionamiento de César Escola. El joven intérprete de música popular sostuvo “uy, pero por qué tan triste eso”, mientras que la diva de Colombia se mostró molesta al respecto.

“¿Por qué hablas de última vez? No vaticines cosas que no son. El poder de la palabra”, manifestó.

La participante respondió que le gustaría ser recordada con un aplauso que le solicitó al público. Luego de que esta se retirará del escenario, los jurados volvieron a tocar el tema en cuestión.

César Escola expresó su enojo porque, bajo su punto de vista, sus colegas lo interrumpieron y dañaron la pregunta. Además, agregó: “La forma tampoco es mandándome a callar”.

Por esto, Amparo Grisales respondió: “Bueno, entonces sigue hablando. Tú tampoco me respetas a veces”.



Asimismo, por la interpretación de Yo me llamo Paulina Rubio, Grisales y Escola tuvieron ciertas diferencias, puesto que el maestro se puso de pie para aplaudir a la participante, hecho que molestó a la actriz colombiana, pues bajo su criterio faltó un mayor desempeño en aspectos como el trabajo corporal porque se “sigue viendo sin gracia”, dijo.

En la emisión de Yo me llamo del jueves, tras su presentación, la imitadora de Paola Jara recibió buenos comentarios por parte de los jurados. Amparo Grisales no dejó pasar por alto un acto de la imitadora que fue considerado como "trampa".

Tras su show, la actriz le pidió a la participante que se acercara a la mesa de los jurados para analizar su maquillaje. "Es que es igualita, es la hermana perdida", dijo en un principio Amparo Grisales, destacando el gran parecido de la imitadora con la artista original.

Sin embargo, la famosa señaló que había algo que la hacía ver "rara" y por eso quería analizarla de cerca. Al ver a la participante a una menor distancia, Amparo Grisales notó que era un problema con su maquillaje. "Tienes la nariz torcida por un maquillaje mal hecho", aseguró la famosa.

La jurado del programa Yo me llamo, de Caracol Televisión, le preguntó a la imitadora quién la había maquillado. Yo me llamo Paola Jara intentó desviar la atención y no responder la pregunta, pero Amparo Grisales le dijo que no mintiera.

"Fuiste tú, no me mientas. Yo sé todo acá. Tenemos cámaras en todos lados y tú solita, escondidita, fuiste y te hiciste un contorno allí", le dijo la jurado a la participante, quien no refutó las palabras de la famosa, confirmando que ella había cambiado su maquillaje.

