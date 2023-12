Yo me llamo Ángela Aguilar se despidió de la competencia entre lágrimas: "Me veía en la final"

Yo me llamo, el concurso de imitación de Caracol Televisión, está en su recta final. Con la reciente eliminación de Yo me llamo Ángela Aguilar quedaron solo cinco participantes en la carrera para ser el próximo gran ganador o ganadora, el cual se conocerá el próximo lunes, 11 de diciembre de 2023.



Los cinco finalistas del programa son Shakira, Luis Miguel, Gilberto Santarrosa, Miguel Bosé y Carín León. Sorprendentemente, el regalo que la imitadora de Ángela Aguilar dejó a sus compañeros en su eliminación fue el premio de 100 millones de pesos, el cual se llevó el imitador de otro artista mexicano, Luis Miguel.

"Yo no me cambio en estos momentos por nadie, me veía en la final, claro que sí, pero igual me siento muy bendecida, afortunada con todo el cariño de la gente, de verdad no me lo esperaba", señaló Yo me llamo Ángela Aguilar sobre su salida del concurso.

Nina Murgas, nombre real de la imitadora, fue la concursante más pequeña que llegó en esta temporada a la competencia. Con 23 años, no solo venció la timidez sobre el escenario, sino que demostró su capacidad vocal y de interpretación con los más grandes éxitos de Ángela Aguilar.



Señaló al inicio del programa que "traía un poquito de timidez, ser la más chiquita", pero igual se "daba seguridad porque en medio de la adversidad es donde uno se dispara".

Tras su salida del programa, se atrevió a revelar quién es su favorito para quedarse con el premio. "Miguel Bosé es un consejero espectacular, una gran persona, un compañero, un gran amigo. Espero que todo le fluya superbién y que gane", afirmó.

Publicidad

Cabe recordar que, en medio de su paso por el concurso, uno de los momentos más emocionantes que vivió Yo me llamo Ángela Aguilar se dio cuando recibió un saludo e invitación por parte de la artista original.



Carlos Calero, presentador de Yo me llamo, le dijo a la cantante que "hay alguien que también está muy pendiente" de ella. "Mira esto", le dijo. En ese momento, en las pantallas apareció Ángela Aguilar, la original, enviándole un mensaje a su imitadora.

"Nina, qué increíble todo lo que estás haciendo, de verdad, cada vez que me enseñan un video tuyo o que sales a la conversación, para mí es un honor y es padrísimo porque lo haces tan bien, el falsete, las pausas y hasta mis expresiones", decía la mexicana en el video.

Yo me llamo Ángela Aguilar no pudo contener las lágrimas al ver a su artista favorita enviándole un mensaje y celebrando el trabajo que hace como su imitadora. La participante tuvo que sostenerse del presentador mientras temblaba de la emoción.