‘Yo me llamo’ cumple 10 años al aire: detalles de la nueva temporada

Diez años no se cumplen todos los días, por eso ‘Yo me llamo’ llega con muchas sorpresas en esta temporada.

“La primera gran sorpresa es que apareció muchísimo talento como nunca antes. La segunda sorpresa es que hay más talento, o sea, muchas voces nuevas que antes no teníamos. La tercera es que no hemos tenido ni un solo día de interrupción, pese a la pandemia, que no se ha ido, pero nos ha dejado trabajar”, dijo Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión .

Amparo Grisales sigue siendo jurado de ‘Yo me llamo’ y está lista para erizarse con el talento de los participantes.

“Hay personajes que han resucitado y que los vemos en el escenario resucitados”, comentó.

El maestro César Escola, otro de los jurados, sabe por qué ‘Yo me llamo’ es uno de los concursos más aclamados por los colombianos.

“Va a haber puro entretenimiento, va a haber emoción pura y, lo más importante, poder recordar con mucho respeto y cariño a ese artista que guarda en el corazón”, dijo.

A Yeison Jiménez, quien ha sido asesor de 'La Voz Kids' , le dieron el sí como nuevo jurado y habló de su papel.

“Yo no quiero ser el permisivo, pero tampoco quiero ser la cuchilla del grupo. Yo voy a ser yo, soy un tipo lógico, coherente y me considero inteligente”, señaló.

Una temporada que llega con un plan de premios de 1.200 millones de pesos y que también premiará la fidelidad de los televidentes. La cita imperdible es este martes, 26 de octubre de 2021, a las 8:00 p .m. por el Canal Caracol.