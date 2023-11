Yo me llamo: Gilberto Santa Rosa se llevó los 100 millones de pesos en 'Yo te reto'

Ochenta jurados invitados de toda Colombia decidieron, con una votación del 71%, que Yo me llamo Gilberto Santa Rosa se llevara a casa el trofeo de Yo te reto y 100 millones de pesos.



Previo a la final, el jurado eligió las canciones que los dobles tuvieron que interpretar en el capítulo de Yo me llamo emitido este martes, 28 de noviembre de 2023.

Por el lado de Yo me llamo Miguel Bosé, se seleccionó la canción Morir de amor. Por otra parte, el imitador de Gilberto Santa Rosa tuvo que cantar Perdóname.

“Bienvenido el reto. Nos hemos ganado un lugar, así que lo voy a defender con todo. Voy a ir a sacarla del estadio. Voy a ganar”, dijo Yo me llamo Miguel Bosé.

El imitador de Gilberto le respondió diciendo: “Tuvimos la suerte de llegar a la final, pero en esta ocasión no vas a correr con la misma fortuna. La salsa va a salir vencedora. Te respeto, pero te voy a demostrar quién es el ganador”.

Los jurados y el público disfrutaron de dos enormes presentaciones de ambos intérpretes de Yo me llamo. Amparo Grisales dijo que la presencia escénica de los dos fue maravillosa. “Nos tienen flotando en una nube de ilusión verdadera. No he hecho más que disfrutar del arte de los dos”, afirmó la diva de Colombia.

Pipe Bueno, por su parte, consideró que "hoy debería ganar Miguel Santa Rosa". "Con eso quedaríamos todos felices”, apuntó.

Por último, César Escola sorprendió declarando lo que no le gustó. “No me gusta que estos retos se hayan acabado ahora. Quería más porque me hicieron sentir en un gran concierto. Vivan los conciertos de Yo me llamo”, indicó.

Un total de 80 jurados de diferentes lugares del país tomaron la decisión de quién era el gran ganador de la noche en Yo te reto y, con una elección del 71%, Yo me llamo Gilberto Santa Rosa se convirtió en el dueño del trofeo y de 100 millones de pesos.



Yo me llamo Miguel Bosé, con un beso al público, aceptó su derrota frente al doble del salsero.

Finalmente, el imitador de Gilberto Santa Rosa tuvo la gran oportunidad de duplicar o triplicar el dinero que había ganado. Sin embargo, en la réplica que escogió, no se encontraba la tarjeta que le entregaba un premio mayor.

“Muchísimas gracias Yo me llamo. Son lo más espectacular que nos ha pasado en la vida a todos los participantes que estamos acá”, puntualizó al participante.

Vea aquí el capítulo de Yo me llamo emitido este martes por el Canal Caracol: