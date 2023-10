Yo me llamo: imitadores de Alejandro Fernández y Amy Winehouse hablaron de su salida del programa

En el capítulo número 50 de Yo me llamo , programa de Caracol Televisión, la noche de eliminación estuvo cargada de sorpresas. La salida de los imitadores de Paulina Rubio, Alejandro Fernández y Amy Winehouse dio mucho de qué hablar entre los televidentes.



En la noche del pasado lunes, 9 de octubre de 2023, los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno estuvieron más exigentes que nunca con los participantes en riesgo. A varios de ellos les señalaron falta de actitud, errores de afinación y poca evolución en sus personajes.

Con el avance de la competencia, los jurados dejaron claro que cada detalle cuenta y aquel que no logre sorprender o hacer cambios en su apariencia para ser el doble perfecto tendrá que salir. Incluso, si son uno de los favoritos, como era el caso de Yo me llamo Amy Winehouse.

Tras su eliminación, la imitadora peruana señaló que se queda con lo bueno que le dijeron.

"Me quedo con todas las cosas chéveres que me dijeron los jurados. También siempre anotando cada observación que me dan, porque sé que cada cosa que dicen es para mejorar", afirmó.



Añadió que a lo largo de su paso por el programa Yo me llamo, a pesar de tener un buen impacto en los jurados, tuvo retos muy complicados. "Cada semana había un reto, por ejemplo el de los tatuajes, eso fue complicadísimo, y luego el reto de adquirir esa oscuridad del personaje", señaló.

Por su parte, Yo me llamo Alejandro Fernández reconoció que "lo más difícil de ayer fue escuchar los comentarios de Escola, porque fueron bastante fuertes".

"Pero esto es así, estamos en un reality, en una competencia", apuntó.

Cabe recordar que, tras su presentación y la insistencia del jurado para que el imitador hiciera ajustes pequeños en su apariencia, César Escola le dijo que "nunca se va a llamar Alejandro Fernández porque es aburrido, porque no se cree el personaje, porque no trae una propuesta nueva".



Ambos participantes eliminados reconocieron que estar en la competencia no es algo fácil, por lo que también el agotamiento les jugó una mala pasada en la noche de eliminación.



"Hay que ser honestos, uno siente un gran agotamiento porque es un gran sacrificio estar en el programa. Hay que estar pendiente de la caracterización, de que la voz sea parecida y los movimientos", señaló la imitadora de Amy Winehouse.

Mientras que el imitador de Alejandro Fernández reconoció que lo estaba afectando la falta que le hace su familia que está en México. "Manejamos mucho el estrés. No ves a tu familia, yo tengo dos hijas preciosas y mi esposa también pensando que 'ya lo perdí, ya se fue y no va a volver'", contó.