Yo me llamo Jessi Uribe rompió en llanto al escuchar palabras del cantante original: ¿qué le dijo?

En un nuevo capítulo de Yo me llamo, el imitador de Jessi Uribe fue sorprendido por el cantante original tras su presentación. Luego de interpretar el tema Sobrio, el artista recibió un regalo especial y fueron las palabras de su ídolo.

“Mi hermanito, un saludo especial para usted. Quiero agradecerle por el tributo que me está haciendo usted en Yo me llamo. Como digo siempre, no hay que perder la fe, hay que ponerle todo el cariño y todas las ganas. No es solo cantar, sino encantar. Soy coqueto, pero con mucho respeto, aunque no dejo de ser coqueto. Trato de vivir cada canción y entregar cada vivencia. Que Dios lo bendiga y repítela”, dijo Jessi Uribe.

El intérprete de Yo me llamo quedó fascinado con el mensaje y rompió en llanto. Sin embargo, no desaprovechó para agradecer al cantante.

“Esto para mí es lo máximo. Yo sabía que algún día iba a llegar, pero fue una sorpresa impresionante. Gracias por esas palabras. Todo lo que he aprendido lo he hecho con mucho respeto y cariño. Seguiremos para adelante, claro que sí”, mencionó el imitador de Jessi Uribe en Yo me llamo.

Antes de que el imitador abandonara el escenario, Amparo Grisales no desaprovechó para aconsejarlo sobre su cabello, pidiéndole que lo llevara más parecido al artista original.

Vea el capítulo completo emitido este miércoles, 15 de noviembre de 2023, aquí:

