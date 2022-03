Yo me llamo Leonardo Favio, relató preocupante hecho que casi le cuesta la vida

Sergio Moscoso, ahora conocido como Yo me llamo Leonardo Favio , contó que hace algunos años junto a su hermano fue víctima de un robo. Según él, casi le cuesta la vida proteger dos millones de pesos.

Él imitador narró el preocupante hecho en una entrevista con La Red. En el 2017, Sergio Moscoso trabajaba entregando domicilios en la capital del país. “En ese momento no estábamos muy bien y habíamos reunido para comprar algo para la casa, habíamos trabajado con mucho esfuerzo”, expresó Yo me llamo Leonardo Favio.

“Nosotros vivíamos cerca del barrio Castilla. Íbamos caminando por esa zona, entrando a la Avenida Boyacá, y de repente nos salieron dos ladrones con la intención de quitarnos nuestras pertenencias”, contó el imitador.

Yo me llamo Leonardo Favio también dijo que en el momento en que los atacaron, él y su hermano vieron que los ladrones no tenían armas, por lo que decidieron forcejear para proteger la suma de dos millones de pesos que con tanto esfuerzo y trabajo habían conseguido con urgencia para resolver un problema familiar.

“Decidí no dejarme. Ya teníamos dominados a los ladrones, íbamos a salir corriendo. Solté a un ladrón, él me agarró la pierna, sacó un cuchillo y me agredió dos veces”, dijo el artista.

Sergio fue apuñalado en la pierna y en la ingle, esta última herida fue la que puso en riesgo su vida, pues casi llega hasta una arteria, pero por cinco milímetros no fue así.

Finalmente, el artista fue trasladado a una clínica del sector de Bogotá para ser intervenido por especialistas y, gracias a su rápida intervención, fue estabilizado.

“No volví a ser el mismo después de eso, uno no se da cuenta de lo valioso que tiene uno que es la vida. No necesitas mucho dinero para estar contento y compartir con los que uno quiere”, concluyó Yo me llamo Leonardo Favio.