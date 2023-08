Yo Me Llamo Margarita Rosa de Francisco no agradó a Amparo Grisales: "No aplaudo, me da pena"

Yo Me Llamo Margarita Rosa de Francisco llamó la atención del público y los televidentes, aunque no del modo esperado. La imitación de la participante no dejó contentos a los jurados, especialmente a Amparo Grisales, quien fue la primera en oprimir el botón rojo.



"No te llamas Margarita Rosa de Francisco, pobre Margarita", expresó Amparo Grisales. Enseguida, Carlos Calero, presentador de Yo Me Llamo, agregó que "esa margarita se marchitó". La participante aseguró que se preparó durante dos años para hacerle un homenaje a la verdadera artista: "Podemos hacer otro intento".

Sin embargo, la diva de Colombia sostuvo que "Margarita Rosa se va a sentir muy triste". La imitadora interpretó otra canción, pero no terminó de convencer a Pipe Bueno y César Escola, pues de inmediato presionaron el botón rojo.

"Yo no la aplaudo porque me da pena", enfatizó Amparo. Cuando la participante salió del escenario, la jurado le dijo: "Chao Margarita, no me niegues, Margarita Rosa".

“No sé qué paso, yo pensé que iba bien. Yo sí me llamo Margarita Rosa, no me importa lo que piensen”, puntualizó la intérprete.



La diva de Colombia aprovechó para hablar de la verdadera Margarita Rosa y se mostró dolida porque hace algún tiempo la también escritora negó ser cercana a ella. “Así no te vea, no puedes salir a decir ‘yo nunca fui tan amiga’, ella en el fondo sabe que fuimos muy amigas, yo la acompañé en momentos muy difíciles y también muy bonitos, fui madrina de su matrimonio, etc., y la quiero mucho, pero no sé qué le pasó, algo le pasó, pero la sigo amando”, contó Amparo.

Yo Me Llamo Margarita Rosa dice que solo quería homenajear a su artista favorita

"Mis abuelas materna y paterna eran chapoleras, yo crecí en el Eje Cafetero y yo quería hacerle un homenaje a Margarita Rosa porque ella es la más, más", dijo la participante, en entrevista con Caracol Televisión.

Además, mencionó que era la primera vez que presentaba su personaje en público, pero seguirá trabajando para ser la mejor: "Hice el oso, pero lo intentamos y esto fue una buena experiencia, ¡gracias por todo!".