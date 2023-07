Ahora no

Yo Me Llamo se tomó Día a Día y Carolina Cruz se robó todas las miradas: "Qué baile tan sensual" La imitación de Carolina Cruz dejó impresionados a los jurados de Yo Me Llamo: "Hacía rato que no escuchaba notas afinadas". Freddie Mercury y Rosalía fueron otros artistas que imitaron los presentadores de Día a Día.