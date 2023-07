Yo Me Llamo: un cuarto jurado llega a la nueva temporada, ¿de quién se trata?

Este martes, 18 de julio, fue el lanzamiento a medios de Yo Me Llamo , el programa de imitación favorito de los colombianos que se transmite por Caracol Televisión.

Se abre el telón de este imponente escenario de Yo Me Llamo. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno ya están listos para decidir quiénes sí se llaman.

“Le digo sí a los comprometidos, a los que evolucionan, les digo sí a los que vienen con ganas de mejorar, de pulirse. A eso le digo sí, le digo sí al talento”, indicó Amparo Grisales.

Por otro lado, el compositor César Escola destacó nuevos detalles de esta temporada. “Ante todo a la sensibilidad, el respeto por el artista original. Este año la sorpresa es que (los participantes) vienen producidos y muy bien preparados, entonces se logra la magia inmediatamente”, anotó.

Entretanto, el cantante Pipe Bueno destacó que “se valora mucho cuando alguien tiene una buena voz, pero cuando la persona tiene esta cualidad y hace una transformación física que lo acerca al aspecto físico del original, eso indica que hay demasiado empeño en ese personaje”.

Cerca de 6.000 personas se inscribieron a esta temporada y 280 fueron seleccionadas para las audiciones. Durante esta nueva temporada de Yo Me Llamo los televidentes podrán disfrutar de conciertos inolvidables y varios momentos emotivos.

“Cuando un artista, un participante, entrega el corazón, inmediatamente me conmueve, entonces, obviamente, las lágrimas se me escapan y creo que así tienen que ser todos, no importa el género que hagan”, señaló César Escola.

Entre las novedades de Yo Me Llamo llega un nuevo jurado, aunque estará presente en momentos puntuales.

“Es Sinfonic, a quien Calero le dice su majestad, no sé de dónde le dio el título nobiliario, pero es una inteligencia artificial que le dicen el hada de la afinación”, comentó Amparo Grisales.

Una temporada cargada de talento, emociones y mucha diversión, en la que estarán en juego durante toda la competencia 1.100 millones de pesos.

¿Quién fue el último ganador de Yo Me Llamo?

Tras una velada emotiva y con un gran derroche de talento por parte de dos finalistas, Yo Me Llamo encontró a un nuevo doble exacto en la temporada del 2021-2022. En esta ocasión, el ganador del programa y de los 500 millones de pesos fue el imitador Camilo Sesto.

Después de tres días de votaciones a través de la página de Caracol Televisión, el imitador de Camilo Sesto se impuso sobre el de Maluma y se llevó el anhelado premio.

Durante la velada, el Camilo Sesto de Yo me llamo tuvo una maravillosa presentación en el escenario y contó que decidió imitar al artista español tras encontrarse con un volante de la producción.