“Yo no sabía que era un concierto para las FARC”: Jhonny Rivera responde a quienes lo juzgan

El artista explicó cómo se dio el contrato y por qué, de manera profesional, decidió respetarlo. “Yo no apoyo ningún partido político”, aclaró.

El pasado primero de septiembre las FARC realizaron un evento para el lanzamiento de su partido político y lo hicieron en un evento que incluyó música en la Plaza de Bolívar. Este encuentro fue la presentación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nombre de la agrupación que representará los intereses políticos.

Con un concierto por la paz, FARC lanza su nuevo partido político |... En el concierto por la paz participó el cantante pereirano de música popular Jhonny Rivera. ‘Soy soltero’, ‘Dos amores’, ‘Mejor solito’, ‘Soy de pueblo’, ‘Por una cerveza’ y ‘El dolor de una partida’ fue el repertorio que llevó al centro de Bogotá.

Su presentación no tuvo contratiempos, pero la tormenta se armó en las redes sociales por su participación. Comentarios ofensivos, malintencionados y de odio le llegaron días antes de la presentación. “Me mandó un video un señor quemando un CD mío”, reveló Jhonny en un video que él mismo publicó en sus redes sociales.

En este video de casi 4 minutos el artista se confesó y contó que la negociación del concierto se hizo a través de su hermana Julieta, quien a la vez es su mánager. “La llamaron, le dijeron que si el primero de septiembre estaba libre y ella dijo que sí”. Ante el contrato musical dijo que “yo nunca le pregunto a mi hermana cuando vende para quién vende, ni a quien le vende; nunca se hace”.

A pesar de las contradicciones y desventajas que él sintió, decidió respetar el contrato y dejar en firme su participación. “Si yo tengo una tienda y llegan diez personas a comprar huevos yo no puedo decirle ‘venga, como usted es de las FARC yo no puedo venderle”, comparó.

Ante los comentarios de rechazo, expresó que “lamento muchísimo con mis seguidores, la gente que me deja de seguir, la gente que dice que no va a volver a oír un disco mío, la gente que me insulta. Lo lamento mucho porque yo esto no lo busqué y no quisiera estar viviendo esto”, aunque también reconoció que el apoyo de muchas otras personas alivia la tensión que él siente por parte de algunos seguidores.

“Yo he cantado en cárceles, en ancianatos, a niños con cáncer, a niños con síndrome de Down, a soldados heridos en combate, le he regalado mil conciertos al Ejército, mil conciertos a la Policía y eso no lo ven”, lamentó. Estas presentaciones las ha socializado en sus redes.

“Quería exponerles mi situación y decirles que yo no soy ningún guerrillero”, finalizó el video en el que poco antes de acabar puntualizó que no apoya a ningún partido político y, además, agradeció a quienes mantiene firme el apoyo a su carrera musical.