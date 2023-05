Yuly Ferreira, Fabián Ríos y la dolorosa pérdida de su bebé: “Ya habíamos planeado todo”

La actriz Yuly Ferreira y su esposo Fabián Ríos contaron a principios del mes de abril que estaban pasando por duros momentos luego de confirmar que habían perdido a un bebé que venía en camino.



La bumanguesa, recordada por sus papeles en ‘La Saga, negocio de familia’ y ‘Las Muñecas de la Mafia’, compartió el 17 de abril un video en el que resumió algunos de los momentos que vivió mientras la criatura estaba en su vientre.

“En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe, y me pregunto y le pregunto: ¿por qué? ¿para qué? Me duele, pero también pregunto: ¿qué me faltó?, ¿qué no hice? Quisiera respuestas, pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, escribió entonces Yuly Ferreira en el post que acompañaba el clip.



Y más recientemente en el programa La Red, de Caracol Televisión, ambos abrieron su corazón para contar ante cámaras detalles de lo ocurrido.

“El impacto es fuerte porque nosotros ya habíamos planeado todo”, reconoció Yuly Ferreira, mientras el también santandereano, quien entre otras personificó a Albeiro en ‘Sin tetas sí hay paraíso’, habló de lo importante que ha sido mantener su fe en Dios.

“Pues en lo que a mí respecta es apoyarla 100%, porque nosotros no somos los que tomamos las decisiones sobre la vida, es Dios. Nosotros queríamos a como diera lugar tener un equipo de fútbol, pero es que Dios es el que toma la última palabra”, dijo Fabián Ríos.

Sobre el día en el que conocieron la lamentable noticia de que el bebé que venía en camino estaba muerto, Fabián Ríos comentó que se encontraban en el consultorio, junto a su otro hijo David, al que le dijeron en el instante “tu hermanito se fue a un viaje para el cielo, un día nos vamos a encontrar allá con él y vamos a jugar fútbol, le vamos a pasar súper bien”.

“Él preguntó (David) ‘y cómo está su corazón’, entonces le dijimos se paró, se le dijo la verdad de una manera a su nivel, pero lo entendió perfectamente”, agregó la pareja.

Yuly Ferreira y Fabián Ríos también comentaron que es la segunda vez que enfrentan una pérdida, pues antes de la llegada de David, de quien dicen que es un regalo, tuvieron otra.

Con un poco de humor, mucho amor de familia y confianza en Dios, Yuly Ferreira, Fabián Ríos y su hijo David siguen adelante en sus proyectos.