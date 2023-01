Yuranis León dedica nueva canción a sus críticos y varios se burlan igual que con ‘Sailor Moon’

“Solo le falta el talento”, “tiene la voz de la Tigresa del Oriente” o “¿quieres batir otro récord de dislike”, algunos comentarios a la esposa de Mr Black.

‘La respuesta’ es el título del nuevo tema de Yuranis León que hace junto al rey de la champeta.



Esto es parte de la letra de la canción La respuesta:



“Si haces bien, si haces mal, siempre hablarán de ti, no importa al final, trata de ser feliz. No dejes de hacer lo que sientes, hay que actuar inteligente, a los criticones de siempre, a los que no tiran de frente, yo brillo con mi propia luz, porque tengo la actitud, Dios me ha dado la virtud, de pegarme más que tú y esto no los haces tú”.

‘La respuesta’, al igual que ‘Sailor Moon’, empezó a acumular más ‘dislikes’ que ‘likes’.



“Mis oídos mandan a decir que pagues unas clases de dicción y vocalización”, dice uno de los usuarios a Yuranis, que se autodenomina ‘La Leona’.

“Bueno, pues si no la apoya el marido ¿quién más?”, “puro autotune”, “like si te diste cuenta de que se puso los guantes con las uñas largas” y “chica, perdonadme, pero tienes que encontrar otro pasatiempo porque la música no pega contigo”, se suman a los comentarios.