Zac Morris anuncia que se fue del país: “Me aburrí de Colombia”

Zac Morris , más conocido como el ‘gringo colombiano’, que llegó al país hace 8 años, anunció que se radicó en Argentina, otro de sus territorios favoritos.

“Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas”, explicó el influenciador para el periódico El Clarín.

Por otro lado, el 'gringo colombiano' resaltó algunas cualidades que lo hicieron enamorarse de Colombia, no obstante, aseguró que siente haber cumplido su ciclo en el país y que desea nuevas experiencias en otros lugares.

“De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo. Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso", agregó.

Zac Morris comentó que una de las razones que lo llevaron a abandonar Colombia es su gusto por experimentar diferentes cosas en Latinoamérica.

“Sigo en una búsqueda espiritual, quiero ser más yo, estar más tranquilo, estaba viendo Argentina hace mucho tiempo y es acá donde quiero llegar”, añadió Zac Morris.

