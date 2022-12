Zayn Malik confirma que abandona One Direction

En un comunicado, Malik reconoció que la experiencia como miembro del quinteto "ha sido más de lo que pudiera haber imaginado", pero señala que, después de cinco años, "es el momento adecuado" para abandonar la formación.

"Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años que pueda relajarse y tener intimidad fuera de la luz pública", declaró el joven, que aseguró que tiene cuatro amigos "de por vida" en sus colegas Louis, Liam, Harry y Niall.

"Sé que continuarán siendo la mejor banda del mundo", subraya el cantante en su nota, donde se disculpa también ante sus admiradores.

"Quiero pedir perdón a nuestros seguidores por si alguien se siente decepcionado, pero tengo que hacer lo que creo que es lo correcto", afirma.

La marcha del cantante se produce después de que hace unos días se retirara de la gira mundial de “One Direction” por motivos de estrés.

En otro comunicado, el grupo formado en 2010 lamentó la despedida de Malik y adelantó que continuará como cuarteto su gira y la grabación de su quinto disco.

"Estamos tristes de que Zayn se vaya, pero respetamos totalmente su decisión y le enviamos todo nuestro afecto para el futuro", señalan sus compañeros.

"Los últimos cinco años han sido más que increíbles, hemos pasado por tantas cosas juntos que seremos amigos para siempre", afirman en la nota.

"A partir de ahora, continuaremos nosotros cuatro. Tenemos ganas de grabar el nuevo álbum y ver a nuestros seguidores en la próxima fase de nuestra gira mundial", concluyen.

A lo largo de su carrera, “One Direction” ha vendido 46 millones de copias de su discografía, que arrancó en 2011 con "Up all night" y siguió en 2012 con "Take me home".

El grupo formado por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y, hasta ahora, Zayn Malik, se originó en 2010, con su participación en el concurso de talentos de la televisión británica "X Factor".

Londres (Inglaterra)