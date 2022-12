Zayn Malik, ex One Direction, firmó nuevo contrato discográfico

El ex componente de One Direction, Zayn Malik, que dejó la banda musical en marzo, ha dicho en Twitter que se dispone a revelar a sus seguidores su "verdadero yo", al tiempo que muestra una foto suya firmando un nuevo contrato discográfico.

El cantante, que abandonó la banda el pasado 25 de marzo porque quería "ser un chico normal de 22 años", colgó una fotografía en la que aparece sonriente mientras firma un contrato con la discográfica estadounidense RCA.

"Supongo que nunca expliqué por qué dejé el grupo, pero ahora tengo la oportunidad de mostrar quién soy realmente", escribió anoche el cantante en Twitter, junto a las etiquetas #realmusic (#músicareal) y #RCA.

Más tarde, en la misma red social, el cantante compartió un escueto mensaje que rezaba "el verdadero yo" (#REALME).

Por su parte, la discográfica felicitó al nuevo miembro del equipo, del que forman parte otras estrellas como la cantante de 'soul' Alicia Keys, el estadounidense Chris Brown y el exmiembro de 'N Sync Justin Timberlake.

"Hemos estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo, y estamos encantados de felicitar a Zayn Malik por firmar con RCA Records", tuiteó el sello musical.

Malik formaba parte del conjunto musical británico-irlandés One Direction, formado por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Liam Payne, que se dio a conocer en 2010 con su participación en el concurso de talentos "X Factor" de la televisión británica