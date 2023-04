Zendaya sorprendió en Coachella: volvió a cantar tras siete años de no presentarse en público

La actriz estadounidense Zendaya sorprendió a sus fanáticos en el festival Coachella con una aparición sorpresa.



Durante el show de Labrinth, cantante de la banda sonora de la serie 'Euphoria', protagonizada por Zendaya, la estrella saltó al escenario para interpretar 'All for us', uno de los más importantes temas de la serie.

La actriz de Spiderman volvió a subir a un escenario para cantar después de siete años sin hacerlo en público y su presentación hoy es tendencia en las redes sociales.

"No puedo expresar la gratitud que siento por esta noche mágica. Gracias a mi hermano Labrinth, por invitarme y por darme un espacio seguro y precioso para volver a subirme a un escenario", expresó Zendaya en sus redes sociales.

Agregó: "Y a las personas que os encontrabais allí esta noche… WOW… Mi corazón está lleno y no puedo agradecer lo suficiente el amor que recibí anoche. Mis nervios se fueron al instante".

¿Quién es Zendaya?

Zendaya Maree Stoermer Coleman, más conocida como Zendaya, es una actriz, cantante, modelo y activista estadounidense nacida el 1 de septiembre de 1996 en Oakland, California. Comenzó su carrera como modelo infantil, antes de incursionar en la actuación en el año 2010 con un pequeño papel en la serie de televisión 'Shake It Up' de Disney Channel.

Zendaya ha trabajado en una variedad de proyectos de televisión y cine, destacándose por su habilidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con la representación diversa en la industria del entretenimiento. En 2019, se convirtió en la actriz más joven en ganar el Premio Emmy a la Mejor Actriz en una serie dramática por su papel en la serie 'Euphoria', en la que interpreta a Rue Bennett, una adolescente adicta en recuperación.

Además de su trabajo en la actuación, Zendaya también es una talentosa cantante y ha lanzado varios sencillos y colaboraciones a lo largo de su carrera. En 2013, lanzó su primer sencillo, 'Replay', que fue un éxito en las listas de éxitos en Estados Unidos y otros países. También ha colaborado con artistas como Timbaland, Zac Efron y Bruno Mars en canciones que han sido muy populares.

La joven también es una activista comprometida con diversas causas sociales. Ha hablado públicamente sobre cuestiones como el racismo, la discriminación y la igualdad de género, y ha apoyado organizaciones como Black Lives Matter y el Movimiento Me Too.



La nueva vida de Shakira en Miami: encuentros con viejas amistades emocionan a sus fans

En otras noticias de farándula, por estos días, Shakira disfruta de su nueva vida en Miami al lado de sus hijos y reencontrándose con viejas amistades de la industria. La cantante fue vista en un concierto de Juan Luis Guerra con Milan y las reacciones no se hicieron esperar.

A sus fans les encanta verla rodeada de su gente latina y que sus hijos sean testigos de primera mano del reconocimiento de su mamá.

En imágenes que circulan en redes sociales se pudo ver a Shakira saludando a Juan Luis Guerra. También tuvo un emotivo encuentro con la presentadora Lili Estefan.

“Qué emoción vernos de nuevo! Welcome to Miami mi Shaki bella, love u”, manifestó la presentadora.

Shakira también compartió con Price Royce y Manuel Turizo, junto a quien se espera lance pronto una colaboración musical en la que han venido trabajando.

Pero eso no fue todo, el afamado productor Emilio Estefan también se reunió con la artista barranquillera.