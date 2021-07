Zendaya y Don Cheadle hablaron sobre su participación en ‘Space Jam: una nueva era’

Este jueves llegó a las salas de cine la película ‘Space Jam: una nueva era ’, que es protagonizada por los queridos Looney Tunes , quienes regresan a la cancha para enfrentar un crucial partido de baloncesto.

Zendaya, que es la actriz encargada de darle vida a Lola Bunny, habló sobre lo que significa su personaje en esa producción.

“De cierta manera, ella es como el pegamento que mantiene al equipo unido, incluso todas las veces que cada una de las caricaturas estaban en sus aventuras chifladas, ella era la que los traía a todos de vuelta y los ponía en el equipo. Ella es una gran líder y fue divertido ponerle mi voz”, manifestó Zendaya.

El villano en ‘Space Jam: una nueva era’ es Don Cheadle, quien deberá interpretar a un algoritmo que vive en un mundo virtual, algo que fue, sin lugar a dudas, un reto.

“Yo he hecho cosas bastante extrañas en mi carrera, definitivamente este es uno de los más interesantes, debido a que filmamos la película con pantallas verdes y en un mundo virtual. No estás seguro de qué está pasando a tu alrededor, pero, a fin de cuentas, fue divertido y gratificante. No he visto la película, decidí verla con la audiencia y en pantalla grande”, comentó Cheadle.

‘Space Jam: una nueva era’ llega cargada de diversión, mensajes para toda la familia y la llegada de una era digital, que sin lugar a dudas sorprenderá a los amantes del séptimo arte.