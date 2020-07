Zharick León cuenta los secretos de su personaje en ‘Pasión de Gavilanes’

Zharick León, Rosario Montes en Pasión de Gavilanes, recordó los retos que enfrentó al interpretar al carismático personaje hace más de 10 años.

“Era la primera vez que actuaba, bailaba y cantaba, entonces me preparaba mucho. Yo no me dormía si no me aprendía la letra”, dice Zharick, nacida en Cartagena.

“Soy bien tímida, ¿sabes? Pero nada, era más grande que mi preocupación por hacer las letras, los conciertos, las líneas, que lo que tenía puesto”, manifiesta la actriz.

Pero en la novela, además de su belleza, llamaba la atención sus trajes y el cuerpazo, que aún le admiran.

“Yo le echo flores a mi mamá, ese cuerpo glorioso se lo debo a mi madre. La ropa era divinaaa, divinaaa, ellos me mostraban los bocetos, me preguntaban, ¿cómo te parece? ¿Cómo crees que te vas a sentir con esta ropa?”, añade.

¿Qué le dicen ahora en las redes sociales? Zharick León cuenta.

“Siento el cariño de la gente, siento que se dejó una huella, siento que marcamos historia”, afirma.

Pero ¿por qué asegura que este personaje le cambió la vida?

“Fue sin duda un gran trampolín para darme a conocer, yo estaba terminando una producción y ya tenía contrato para otra y eso fue así, hasta que tomé la decisión de ser mamá”, revela.

Esa, dice Zharick León, Rosario Montes en Pasión de Gavilanes, fue la mejor decisión de su vida. Ahora sus hijos ya tienen 12 y 6 años y ella anhela volver a la televisión.

La novela está siendo emitida después de 15 años de emitida por primera vez y lidera las cifras de rating.

Esta cuenta con un elenco de lujo con actrices como Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss, y actores como Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown.

Hace pocos días se dio un emotivo reencuentro entre los actores de la novela, quienes se mostraron complacidos de esta nueva emisión en las noches de Caracol TV.