Zharick León habló de su papel de Virginia Vélez en Romina Poderosa: “Se me eriza la piel”

Los televidentes que no se pierden ni un capítulo de Romina Poderosa están viendo a Virginia Vélez como una mujer de armas tomar. Su carácter, su doble vida y su misterio fueron un reto total para la actriz Zharick León, quien le da vida a ese personaje dentro de la novela.



Precisamente, Zharick León define a Virginia Vélez como una “mujer fuerte, con un pasado oscuro que crece bajo unas condiciones desafortunadas, bajo muchos abusos".

"Estoy contando su historia y se me eriza la piel”, afirmó la actriz.

La actriz no justifica a su personaje, pero sí habla de cómo se convirtió en cabecilla de la mafia dentro de la trama de la novela.

“Esa mujer, debido a su historia, crea una capacidad increíble de superación. Tiene una habilidad muy grande para manipular, es una sobreviviente”, comentó la artista.

Virginia Vélez se convirtió en un personaje insuperable para Zharick León: “Nunca me había tocado darle vida a un papel así, encarnar a un personaje así. De verdad, hubo momentos en los que yo me preguntaba ‘¿cómo voy a hacer esto, cómo de verdad voy a hacer esto?’”.

La actriz manifestó que creía que la época de los retos en su carrera ya había pasado, pero fue sorprendida por el papel de Virginia Vélez.

“Esta fue una grata sorpresa, de verdad. Yo no sé si tiene que ver con mi madurez como mujer, no sé si tiene que ver con todas las experiencias en las que la vida me ha sorprendido, pero me puse sentimental. Es la primera vez que disfruto hacer un personaje”, dijo.

Asegura que actualmente está pasando por un gran momento personal y profesional: “Cuando yo me siento poderosa, yo estoy clara, sé lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Me siento poderosa y honesta conmigo”.

Poco a poco, la vida de Virginia Vélez, como la de todos los personajes de Romina Poderosa, dará un giro inesperado, mismo que demostrará toda la habilidad profesional y actoral de Zharick León.