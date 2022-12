A punta de un librito, este paisa se convirtió en el primer vigilante bilingüe de Colombia

No solo habla inglés, también domina el portugués, italiano y japonés. Edilson García, empírico, es hoy orgullo y ejemplo en Medellín.

En su casa, un tablero improvisado y las sillas del comedor sirven de pupitres para enseñarles a vecinos y compañeros del trabajo. En una pequeña escuela que él mismo fundó.

“Son personas que tienen ganas de aprender, unos aprenden más fácil que otros, pero ahí vamos. Por lo menos que aprendan lo básico, que no se queden en ‘yes’ o ‘hello’, que aprendan ‘good morning’, ‘how are you doing’, en fin”, afirma Edilson.

Este guardia cuenta ya con su propio canal de Youtube en el que publica tutoriales.

“Es un orgullo inmenso y le agradezco a la compañía que me contrató y me registró como el primer guarda bilingüe”, finaliza Edilson García.