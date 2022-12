Con las manos: así domina un pescador invidente las aguas de río Magdalena en Honda, Tolima

Desde que perdió tres de sus cinco sentidos, Fredy González desarrolló esta habilidad para conseguir el sustento diario.

Hace 32 años, Frecho como lo conocen popularmente, llega a las orillas del afluente a hacer lo que más le gusta.

“Poco a poco fui aprendiendo (…) me enamoré del río y me fascina”, afirma Fredy.

En esta lucha que lo ha llevado a ser reconocido por su vocación y la capacidad de salir adelante, su sobrino Marlon González lo ha acompañado en sus aventuras por el río.

“Él me escucha y yo lo entiendo, y lo mismo él me entiende a mí”, asegura Marlon.

Para Fredy, las adversidades que se le han presentado en la vida las ha podido afrontar con el don que posee.