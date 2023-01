El sueño de Valeriana: llegó hace 49 años a Colombia y ahora llena de luz a cientos de niños

Con su fundación, que inició vendiendo un carro que le regalaron, esta religiosa acoge a menores con discapacidades en el sur de Bogotá.

“Yo soñé una vez que me estaba muriendo y Jesús llegó en ese sueño. Me dijo: ‘no, tú no te puedes morir mientras estés construyendo’. Entonces, ahora en plan de risa, eso digo. Yo tengo que estar construyendo, esto es una obra de Dios y las obras de dios pues necesitan un instrumento”, cuenta Valeriana García.

En su hogar se estima que atiende a más de 800 personas.