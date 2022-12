Este joven protege los bosques colombianos como su misión de vida

A cambio de nada, este joven suministra información a los visitantes, hace largos recorridos de monitoreo en medio de hermosos parajes y desarrolla extensas jornadas de aseo.

"No es ir al área simplemente a vacacionar durante un buen tiempo, sino también ir a poner todas las capacidades y la fuerza de trabajo", dice Barco.

Como su trabajo no es remunerado, la directora del parque, Paulina Castro, hace un llamado a las empresas privadas para que apoyen a quienes, como Mateo, trabajan voluntariamente.

"Invitar a la empresa privada a que financie el programa de guardaparques voluntarios, para que ellos no tengan que correr con los gastos de transporte y de alimentación en las áreas protegidas", dijo.