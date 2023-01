Joven políglota dicta clases de idiomas a niños de escasos recursos de forma gratuita

Todos los sábados Esteven llega a diferentes parques de Puerto Triunfo y Puerto Boyacá a enseñar inglés, francés, italiano, portugués y alemán.

Esteven Prada es un filósofo y teólogo que luego de formarse en un seminario en Bogotá, regresó a Puerto Perales a compartir sus destrezas en cinco idiomas con niños y jóvenes de escasos recursos, por medio de su fundación llamada ‘Torre de Babel’.

“No tienen la posibilidad de acceder a una educación de calidad bilingüe, no tienen pues las posibilidades de acceder a esa educación, es ahí donde surge la necesidad de crear una fundación”, explica Esteven.

Todos los sábados Esteven llega a diferentes parques de Puerto Triunfo (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá) y enseña a los niños asistentes los verbos, el alfabeto, los sinónimos, los colores, los números y más conocimientos en inglés, francés, italiano, portugués y alemán.

“A mí me gusta mucho el inglés porque nosotros podemos hablar con otras personas, ya que es muy importante y muy bueno”, comenta Valeria Monroy Pérez una de las estudiantes

Quiénes acuden a estas clases al aire libre reconocen que han mejorado su rendimiento académico en el colegio.

“En los boletines me saco un nivel superior al de los demás, y lo demuestro en clases cuando dejan actividades y talleres. Todos me buscan para poderles ayudar, ya que, con estas clases de inglés, he aprendido muchísimo más”, relata María Camila Osorio Velilla, beneficiaria de la fundación.

Son decenas de niños y jóvenes que cada ocho días se dan cita en el parque principal de Puerto Boyacá, para aprender inglés y otros idiomas, por medio de actividades lúdicas y recreativas.

“Creo que es una labor muy linda que estamos haciendo de parte del Instituto Torre de Babel con todos los niños que en estos momentos pueden estar en sus casas jugando o haciendo otras cosas, en vez de estar aprendiendo, pues nosotros estamos tratando de hacer eso con los niños que de verdad quieren aprender otros idiomas”, resalta Jhon Alexándre Pérez Valencia, colaborador de la fundación.

Según cifras locales sólo el 10 por ciento de los estudiantes que se gradúan en Puerto Boyacá, salen con bases sólidas en otros idiomas, por lo que el profe Esteven busca mejorar esa estadística trabajando por la educación en sus tiempos libres.