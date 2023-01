Mama informada, la fundación que promueve la lactancia en Colombia y derrumba mitos en torno a ella

Enseñar a amamantar a un país que está dejando de hacerlo es prioridad para un grupo de mujeres que saben el valor del oro blanco, como llaman a la leche materna.

Tatiana Navarro Acosta confiesa que dudó sobre la capacidad para amamantar a su bebé. Por ello, buscó ayuda y descubrió que en otros países del mundo hay grupos de apoyo a la lactancia. Así nació la fundación Mama Informada, que pasó de 20 voluntarias a más de tres mil integrantes en 2019.

“De la necesidad de compartir información acertada, respaldada en evidencia científica para informar en lactancia”, explica Tatiana, promotora de Mama Informada.

Ella, comunicadora social, y un grupo de voluntarias y profesionales recorren Colombia enseñando a amamantar

Oreja, hombro y cadera, alineadas, y cabeza en el antebrazo es una de las posturas correctas para amamantar.

“El primer error que cometí fue pensar que mi leche no estaba alimentado a mi hijo. La verdad, el grupo de apoyo, mi mamá, la persona que me ayudaba en la casa me decían que él necesitaba leche de tarro para poder alimentarse, que solo mi leche no lo iba a alimentar”, dice Luisa Fernanda Campo, voluntaria de Mama Informada.

Las voluntarias de esta fundación resuelven mitos y dudas de las nuevas madres.

“El tamaño del seno en nada interfiere o en nada está relacionado con la producción de leche. Segundo, el pensar que la leche materna no es suficiente durante los primeros seis meses de vida”, señala la pediatra Diana Paola Ospino Mora.

Más de la mitad de los bebés en Colombia no reciben leche materna, según la más reciente encuesta de situación nutricional, que fue realizada en 2015.

“Eso es lo que les evita a ellos las enfermedades, los nutre, les da las vitaminas necesarias, los pone bonitos, redonditos, gorditos, rosaditos”, afirma Marlyn Cortés, voluntaria.

“Somos los más seguros de que la lactancia sí salva vidas y sí salvará el planeta”, sostiene Liliana Franco, nutricionista.

Las mujeres de Mama Informada han sido censuradas en algunos espacios de redes sociales por mostrar cómo amamantan a sus hijos, pero eso no las detiene.

“Por ese tipo de información que nos hace falta, cometemos todos los errores, cuando somos primerizas o cuando somos mamás también por segunda vez”, comenta la voluntaria Laury Dávila García.

Mama Informada trabaja en la creación de grupos de apoyo a lo largo y ancho de Colombia.

“Empodérate de tu lactancia, tú tienes la capacidad para producir toda la leche que quieras”, concluye Tatiana Navarro.