Proyecto paisa permite convertir los desechos de las mascotas en abono

Ecopoop instaló dispensadores de palas, recipientes y gel antibacterial para incentivar a los dueños en la recolección.

“Me parece que es mucho más limpio para la persona que tiene el perrito, porque no tenemos el contacto directo con sus heces. Me gusta el hecho de no tener que agacharme y estar lejos de lo que ellos hacen”, según Alexánder Noreña, quien apoya la iniciativa.

“Estamos capturando 2.200 kilos de carbono por tonelada procesada y está liberando 63 de oxígeno”, dice una de las promotoras.

En Medellín se producen 47 toneladas de excremento diario y Ecopoop le está ayudando al medioambiente.