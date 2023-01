¡Talento de exportación! Colectivo artístico colombiano fue galardonado en concurso de cortometrajes

Se trata de Calimovie y su producción titulada 'Mudejar', de poco más 7 minutos de duración, con la que obtuvo el importante reconocimiento internacional.

La producción del colectivo caleño, rodada en 2018, fue escogida en el concurso '48 Hour Film Project' como la mejor entre cerca de 30 participantes de todo el país.

El premio fue representar a Colombia en el festival Filmapalooza, en Orlando, Florida, donde también consiguieron el primer lugar en la categoría de mejor vestuario y caracterización, compitiendo con 120 equipos de 80 países.

"Eso fue un reto grande. Pensamos que era un festival así pequeñito, pero no (risas), era un festival muy grande, ya tiene 19 años en el mundo", expresa Diana Arcila Vidal, productora del cortometraje 'Mudejar'.

El guion se construyó en una hora y media, cuenta el actor Héctor 'el mono' Mejía. "Te llevan a escribir cosas que jamás pensaste y que, si no hubiera sido por esa exigencia, no lo hubieras logrado", dice.

Los organizadores del concurso hacen un sorteo, hay 36 géneros distintos y cuatro elementos para cada uno de ellos, un personaje y una línea de tiempo, que para esta producción fue: "El que no arriesga no gana".

"Teníamos que meterlo dentro del guion de alguna forma, de una manera estratégica", explica Gisel Mosquera, directora de arte.

El cortometraje muestra cómo un cholado con diamantes pasa por varias manos, hasta que la piedra preciosa queda en poder de una lotera, que solo aparece en la última escena. Una trama interesante que atrajo al jurado.

'Mudejar' se proyectó en salas de cine en Colombia y tendrá un lugar en la Esquina del Cortometraje, en la edición 72 del emblemático festival de Cannes, en Francia.