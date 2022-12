Un litro de luz mejora la vida de miles de familias en Antioquia

Hace tres años nació en Colombia un proyecto que ilumina la vida de la población vulnerable.

Lo explica Camilo Ruiz, director de Un litro de luz, sucursal Antioquia: “Es un proyecto que busca generar procesos de cocreación con la comunidad para generar una solución en iluminación, porque se quiere buscar con ello mejorar la calidad de vida de las personas”.

“En 3 años hemos realizado la intervención de alrededor de 1.000 o 1.100 familias con más 3.000 litros de luz instalados, alrededor de unas 600 toneladas de CO2 ahorradas al año”, añade.

Con envases plásticos, llenos de agua y cloro, iluminan espacios en hogares de escasos recursos que no cuentan con una buena red de energía.

“Lo primero que hacemos es escoger una vivienda piloto, demostramos que el proyecto sí funciona porque muchos no creen que con una botella de agua se pueda hacer luz y después de esa intervención seguimos mapeando viviendas para seguir avanzando con el proyecto”, revela Ruiz.

María Yaneth Córdoba es una de las beneficiarias: “Pues ahora me ilumina más. Mi pieza era muy oscura, en la cocina y en la otra pieza también tengo, me ilumina bastante, entonces me ahorro estar prendiendo los bombillos”.

Este sistema ha beneficiado durante 3 años a 120 familias en Medellín y ahora quieren pasar de lo doméstico al alumbrado público.

“Desde hace un tiempo se viene explorando la posibilidad de poder intervenir más allá, es decir poder intervenir en la noche con paneles solares, e iluminación led tanto de iluminado público como para las viviendas”, dice Camilo Ruiz.

Una vez al mes, con el apoyo de voluntarios, recolectan, arman e instalan los litros de luz.

Es una idea innovadora que transforma las vidas de familias que viven en veredas alejadas como la de altos de oriente, en el barrio granizal.