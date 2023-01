‘Veo, luego aprendo’, brigadas de salud visual que llegan a los lugares más alejados de Colombia

Un grupo de profesionales y voluntarios viaja a zonas rurales, y de díficil acceso, para brindar atención a niños y jóvenes.

En Colombia, más de 1 millón de personas sufren problemas asociados a la vista.

Juan David Páramo, médico voluntario, afirma: "en regiones como el Vaupés, Amazonas, Chocó y Urabá antioqueño, solo el 1 por ciento de la población tiene acceso a servicios de salud visual, ya sea oftalmológica, optometría lo cual genera una necesidad muy grande”.

Esta necesidad fue identificada por Darlin Ibargüen Asprilla y María Andrea Prieto cuando fueron docentes voluntarios en diferentes zonas rurales del país.

“En mi experiencia como profe uno no se fija en esas cosas, uno busca 20 mil razones para explicar el por qué el niño no rinde en clase y nunca se detiene a pensar que es porque sencillamente no ve”, explica Darlin, ibargüen Asprilla, directora de educación de la Fundación Salud a la escuela.

Junto a Daniel Agudelo y Juan David Páramo crearon las brigadas "Veo, luego aprendo".

“Nuestros equipos de educación hacen talleres con estudiantes, padres de familia y profesores y a los estudiantes que necesitan gafas, les damos gafas diagnosticadas de muy alta calidad”, indica Daniel Agudelo, asesor de educación.

En el año 2016 realizaron la primera brigada en el municipio de Chigorodó, en Antioquia.

Desde entonces han ido a Carepa, en ese mismo departamento, al Valle y al Chocó, lugares donde beneficiaron a estudiantes como Emily de 10 años.

“Mi abuela le dijo a la profe que yo tenía problema en los ojos. Entonces ahí yo no podía ver bien y ya vino esta brigada y me obsequió las gafas. Me siento muy feliz porque ya voy a poder ver bien”, agradeció la joven.

Las clases ahora se ven y entienden diferente y a la campaña se han unido voluntarios de Bogotá.