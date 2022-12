Adiós al último de The Ramones

Tommy Ramone,nació en Budapest (Hungría) en 1952 y es el último de los originales The Ramones en morir. Su deceso se produjo el 11 de julio de 2014 en Nueva York, según se informó en la cuenta de Facebook de la banda.



Advertisement

Joey Ramone, originario de Queens y que cuenta con su propia calle en Nueva York, formó el legendario grupo de punk en 1974 junto a sus amigos John Cummings, más conocido como Johnny Ramone y que también murió de cáncer en 2004, y Douglas Colvin o Dee Dee Ramone, quien falleció por una sobredosis en 2002.

La banda, que incluyó después a los baterías Tommy y Marky Ramone se disolvió en 1996 tras el tour “Lollapalooza”, pero el legado que dejaron con canciones como “I Wanna Be Sedated”, “Judy Is a Punk” o “Beat the Brat” les convirtió en uno de los más míticos nombres del punk.

Perfil

Al principio era el manager del grupo, pero Tommy Ramone, el último superviviente de los Ramones originales, tuvo que sentarse a la batería porque nadie más quería hacerlo. Una decisión rápida, cruda y directa, como el sonido que hizo de los de Queens una de las bandas más influyentes del punk.

En realidad el primer batería fue Joey (Jeffrey Hyman), también vocalista, pero la banda cada vez tocaba más rápido y no podía seguirles, según cuenta el músico en “Por favor, mátame”, una historia del punk a cargo de Legs McNeill y Gillian McCain.

Tommy Ramone, nacido en Hungría en 1952 con el nombre de Tama Erdelyi, ya no soltaría las baquetas hasta 1978. Grabó la batería de los tres primeros discos del grupo, para muchos, los mejores: “Ramones” (1976), “Leave Home” y “Rocket to Russia”, y también en su primer directo, “It’s alive”, todos ellos de 1977.

Considerado el componente más “normal” de la banda neoyorkina, Tommy fue el autor de dos de sus mayores éxitos, “I Wanna be Your Boyfriend” y “Blitzkrieg Bop”, además de productor de varios de sus discos.

Su relación con John Cummings (Johnny Ramone,) se remonta a su juventud cuando ambos formaron parte de la banda de “garaje” Tangerine Puppets.

Tras abandonar Los Ramones siguió ejerciendo de productor en álbumes como “Tim” (1985), del grupo de rock alternativo The Replacements, o “Neurótica” (1987), de Redd Kross.

El último proyecto en el que participó fue como intérprete de bluegrass, junto a Claudia Tenam, con quien solía actuar por el circuito de bares de Nueva York y Connecticut.