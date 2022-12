Cansada de las golpizas, mujer publicó el video de agresión de su expareja

Aunque Nancy Chamula lleva tres años divorciada, su drama continúa.

Su exesposo, de 50 años, acumula tres causas por violencia en el juzgado de instrucción No.2. Pese a ello continuaba en libertad.

La mujer sufrió los ataques del hombre por más de 18 años, pero tras tratamientos psicológicos se animó a denunciar y dejarlo.

Aunque publicó un video de una agresión sucedida hace años y medio, sufrió una nueva golpiza el pasado domingo.

"No publiqué el video antes por mis hijos. Él sigue siendo su padre, ellos lo quieren y estar viviendo esto los avergüenza. Pero tuve que hacerlo porque el domingo sentí que me mataba. Fue la gota que rebalsó el vaso. Dije hago algo o me muero", contó la mujer a medios argentinos.

Ese día fue a hacer la denuncia a la comisaría de San Ignacio, cercana a Oberá. No le hicieron la revisión médica, pues le aconsejaron que lo hiciera en Oberá donde este hombre tiene causas judiciales.

“No me querían tomar la denuncia porque yo no sabía qué tipo de arma era y tampoco me hicieron la revisión médica. Así que cuando regresé a Oberá y radiqué la denuncia si me constataron las lesiones con el examen médico policial”, denunció.

"Las denuncias te las toman, el problema es la burocracia que hay después. Cómo es una persona conocida, el juez dice no tomo la causa porque lo conozco, otro dice yo tampoco porque juego al tenis con la hija, esas son las cosas que tienen que cambiar en la juisticia. Si cometió un delito que lo pague sea quien sea", pidió Chamula.