Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba (1926 – 2014)

“Aquí yace Cayetana, que vivió como sintió”, reza el epitafio, elegido por ella misma, que sintetizó su vida. Y es que Cayetana Fitz-James Stuart, más conocida por su título nobiliario de Duquesa de Alba, tuvo una vida polémica en la que luchó contra la corriente en España.

En un país de una extensa tradición machista, ella se convirtió en símbolo de la liberación al tener tres matrimonios y desafiar la mojigatería que durante ocho siglos y 17 generaciones se mantuvo en la nobleza ibérica.

Al momento de su fallecimiento, Cayetana era la persona que más títulos nobiliarios en el mundo, un registro confirmado por el libro Guinness de los Récords. A sus 88 años, una neumonía apagó su vida.

"Las locuras que de verdad he cometido y que no han tenido remedio, creo que me las voy a llevar conmigo", dijo en 2013. "He cometido menos locuras por amor de las que había pensado cometer. Al final, casi siempre se ha impuesto la cordura y el peso de la Casa", añadió.