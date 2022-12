¿Comercio en Cali está preparado para un posible racionamiento de energía?

Foto: Noticiascaracol.com

El Gobierno Nacional aún no hace de forma oficial el anuncio de un racionamiento de energía en el territorio nacional. Sin embargo, el Ministerio de Energía habló de unos posibles horarios de cortes programados, que serían en horas de mayor consumo entre las 6:00 y 9:00 p.m.

Algunos caleños y empresas en Cali desde ahora adoptan medidas, pero el comercio manifestó no estar preparado para un eventual apagón. Las empresas han llegado incluso a anunciar el ingreso más temprano de sus trabajadores.

Atendiendo el llamado, la arrocera La Esmeralda que produce Arroz Blanquita, inició un plan de modificación de horarios con sus más de 300 trabajadores en planta y en campo, ahora entran una hora más temprano.

“Hemos adelantado el horario de trabajo para que las personas salgan más temprano hemos apagado aires acondicionados, luces de oficinas como un ahorro adicional para llegar a un 10 %.”, José Manuel Susua de la arrocera La Esmeralda.

La situación complicada la podrían tener las universidades y los establecimientos nocturnos de la ciudad.

“Nos afecta mucho para los programas de postgrados y educación continua que se llevan a cabo en la noche”, aseguró, Francisco Piedrahita, rector de la Universidad Icesi.

“Para nosotros sería muy complicado un apagón a esa hora, pues es el tiempo en que los caleños salen a comer a los restaurantes”, indicó Ana María Rebolledo, presidenta de agremiación de restaurantes de Cali.

“Los establecimientos no se encuentran preparados, no cuentan con equipos que ayuden a solventar la situación sin energía, como plantas eléctricas”, dijo Alejandro Vásquez, presidente de la asociación de establecimientos nocturnos.

Sin embargo, todos estos actores que se verían afectados con un posible racionamiento de energía manifestaron estar implementando medidas para generar ahorro y ayudar a cumplir la meta del 5 % diario de ahorro y poder evitarlo.