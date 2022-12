Congresistas se pintaron los labios para rechazar violencia contra la mujer

Un acto simbólico en contra de violencia contra la mujer se vivió en la plenaria del Senado. Algunos congresistas accedieron a pintarse los labios para demostrar que están comprometidos con la causa.

El senador Álvaro Uribe, fue sorprendido, por una de sus más grandes opositoras, su colega Claudia López, quien, con labial en mano, quiso comprometerlo con la causa. A pesar de la insistencia, el expresidente accedió a que le pintará un corazón en su camisa como símbolo de respaldo.

Las cifras son alarmantes: se calcula que anualmente se dan 36 mil casos de violencia en los hogares colombianos.

“Ese es el hecho escandaloso que se esconde detrás de esta cifra. No se alcanzan a ver las dimensiones de esta tragedia", dijo sobre el tema la actriz y activista Alejandra Borrero.

Así, por primera vez, liberales, conservadores, uribistas, santistas, verdes, polistas, todos, se unieron en un mismo color, el naranja, que simboliza el no maltrato a la mujer.

Afuera en la fachada del Congreso, fueron colgados unos muñecos de trapo con mensajes dirigidos a los hombres que acostumbran a ejercer la violencia contra la mujer. "No más abusos", "no más maltratos" "no más golpes", fueron las frases que con este ejercicio pedagógico se pretende llevar a cada rincón del país.