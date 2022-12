Creador del Black and White fue detenido en Cali por narcotráfico

Foto: Policía Valle

Durante la madrugada del jueves 19 de febrero de 2015, la Policía capturó a David Sarria Ortiz, fundador del popular festival de música electrónica Black and White, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, cuando llegaba de un viaje desde Bogotá.

El coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía del Valle del Cauca, afirmó que “la justicia argentina solicitó a Sarria para que responda por el delito de narcotráfico y lavado de activos”.

“Este hombre hace parte de una red que venía trabajando especialmente para el ‘Loco’ Barrera y donde él tenía la responsabilidad del envío de estupefacientes de Colombia hacia Argentina”, informó en ese entonces el oficial.

De acuerdo con las autoridades argentinas, David Sarria le rendía cuentas a Juan Fernando Álvarez Meyendorff, alias ‘Mechas’ y miembro de la organización del ‘Loco’ Barrera extraditado a Estados Unidos, tras ser capturado en septiembre de 2012 en Venezuela.

“Me implican porque hay una empresa llamada Futura en Argentina con la cual trabaje en el 2010. Yo trabaje para Futura y por eso las autoridades argentinas me compadecen, para rendir indagatoria”, aseguró Sarria.

Sarria ha asegurado que sí conoció al ‘Loco’ Barrera por unos eventos pero ha sostenido que no sabía que tenía algo que ver con la empresa para la que trabajó.

Tras su captura, el empresario fue trasladado a Bogotá, donde espera que se le resuelva su situación jurídica, pues es requerido en extradición por parte de Argentina. Sarria ha dicho en reiteradas ocasiones que es inocente.

El Black and White fue creado por Sarria en el 2001 y, actualmente, es uno de los eventos de música electrónica más populares de Colombia. Durante diez años se realizó en el Lago Calima para luego trasladarse al Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali.