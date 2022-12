Delegación de FARC en Cuba deja en manos de ‘Timochenko’ suerte de Alzate

En rueda de prensa desde La Habana, el jefe de la delegación de las FARC en Cuba, alias 'Iván Márquez', aseguró este miércoles que no le corresponde al grupo de guerrilleros en la isla ordenar la liberación del general Rubén Darío Alzate, tomado cautivo junto a una abogada y un cabo en Chocó.

“Nosotros no vamos a especular sobre el tema, no corresponde a esta delegación de paz manejar esos detalles. Nosotros no damos esa orden, el secretariado de las FARC asume a través de su comandante (alias ‘Timochenko’) este asunto”, recalcó.

'Iván Márquez' dijo que es un absurdo haber suspendido el proceso de paz, que cumple dos años.

“El Gobierno, habiendo ordenado arreciar la ofensiva contra la insurgencia, cuando recibe golpes que involucra la captura de prisioneros, tal como ocurrió con soldados de la Fuerza de Tarea Quirón o como sucedió con la captura de fuerzas guerrilleras del comandante de la Fuerza de Tarea Titán, general Rubén Darío Alzate, de manera impulsiva e inconsecuente suspende las conversaciones”, sostuvo el jefe guerrilero.

Añadió que “no es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que no se le toquen a sus soldados y generales”.