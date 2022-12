¿Dónde está la plata de la Universidad San Martín?

Todos los años, los estudiantes de la Fundación Universidad San Martín repiten la historia de las protestas. La crisis más fuerte cumple ya cuatro años.

En 2011, el Ministerio de Educación canceló el registro de Ingeniería de Sistemas a distancia y no renovó el registro calificado de Medicina de Bogotá.

En 2013, la cartera canceló ocho programas, todos del área de la Salud, afectando a más de 2 mil estudiantes.

“La universidad, sin embargo, decidió continuar con la matrícula de estudiantes”, advierte Ricardo Mejía, del Sindicato de Trabajadores de la universidad.

Entre tanto, una investigación adelantada por la senadora Claudia López descubre una estructura financiera paralela que deja ver los desvíos económicos: “la educación es un servicio sin ánimo de lucro y el señor Mariano Alvear ha saqueado sistemáticamente a los trabajadores, estudiantes y familias de la Universidad San Martín y ha logrado la hacer este gran negocio y esta gran estafa por la deshidia del Ministerio de Educación y otras autoridades”.

Según la senadora López, la gran estafa se inicia cuando los estudiantes giran los recursos de sus matrículas a este fondo para el fomento de la educación y no a la universidad; fondo que en el registro mercantil tiene como titular al señor Mariano Alvear, junto con otros miembros de su familia. López asegura que estos dineros se reinvierten no en la universidad sino en estos tres fondos de Alvear.

Se trata de tres fondos que “cuando uno suma esos tres fondos, porque la universidad está quebrada, tienes un capital aproximado de 80 mil millones de pesos”, denuncia la congresista.

Isdith Kader, estudiante, dice: “lo que necesitamos es un seguimiento. Que el Ministerio nos dé un proceso de seguimiento y vigilancia a los procesos financieros de la universidad”.

María del Carmen Suescún, auxiliar de odontología, denuncia que le dicen que no hay pago y “mientras no tenga pago, no me puedo pensionar y eso ya me lo descontaron”.

Pero, por qué una crisis educativa de esta magnitud no ha sido controlada por el Ministerio de educación. Durante una semana, el equipo de Noticias Caracol Investiga buscó a la ministra Gina Parody y su respueta es un corto mensaje en el que nos dice que no puede hablar porque en este proceso es juez y parte.

Dada la gravedad de la denuncia, también se buscó al señor Mariano Alvear, pero se negó a darnos declaraciones.