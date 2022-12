Es un solo proceso de paz con dos visiones diferentes: Rodrigo Granda

Jennifer Montoya, periodista enviada especial a La Habana, sostuvo un diálogo con el delegado de la guerrilla en Cuba.

Jennifer: cuando uno escucha al presidente Santos hablar del proceso se ve muy optimista y esperanzado en tiempos cortos, pero cuando uno los escucha a ustedes se notan muy cautelosos, como si se vivieran dos procesos. ¿Cuál es el tiempo real, según ustedes?

Granda: es un solo proceso, con dos visiones diferentes, el presidente a veces se entusiasma demasiado y trata como de contagiar al país. La paz no está a la vuelta de la esquina, ni la terminación del conflicto tampoco. Eso debe de quedarle claro al país.

Jennifer: ustedes siempre han dicho que no estaban de acuerdo con el secretismo con el que se estaba manejando el proceso, ¿por eso hicieron públicos los documentos meses atrás?

Granda: siempre hemos dicho que esto debe ser una discusión de cara al país. Aquí no se está negociando nada raro, no hay cartas marcadas no se está jugando con naipes debajo de la mesa.

Jennifer: ¿pero cuál ha sido el punto más complicado para acordar con el Gobierno?

Granda: para la alimentación en Colombia hay 5 millones de hectáreas en producción. El hato ganadero son 22 millones de cabezas de ganado y están en esos 40 millones de hectáreas que te digo (…) Se puede liberar gran parte de estas tierras y distribuirlas gratuitamente entre los campesinos que la quieran trabajar.

Jennifer: pero dice el Gobierno que el latifundio no está en la agenda.

Granda: eso dicen ellos, pero si usted lee la agenda dice que el Estado colombiano debe propiciar y hacer todas las reformas necesarias para la construcción de la paz y si el problema de la tierra está en el centro del conflicto armado, esto obviamente se tiene que tratar.

Jennifer: ustedes han hablado sobre la dejación de armas y dicen que el Estado también debe hacerlo. ¿Esto cómo funcionaría en la práctica?

Granda: mira en este punto no hemos entrado todavía en la discusión en la mesa. Se ha creado una comisión técnica por 10 integrantes del Estado colombiano donde hay generales de muy alto rango y están generales de la guerrilla también. Allí se van a presentar algunas fórmulas que son bastante optimistas, pero nada más es simple lógica (…) si no hay guerra y vamos para la paz, qué necesidad hay de dedicarle un 6,5% del PIB para la guerra.

Jennifer: en todos estos años de guerra, ustedes han cometido toda clase de delitos. ¿Estarían dispuestos a pagar por ellos?

Granda: los opositores lo que quieren es vernos ahorcados. Esa es la mentalidad de los guerreristas. Nosotros hablaremos con las mismas víctimas y entre ellos y nosotros llegaremos a ver qué es lo mejor que podamos hacer.

Jennifer: ¿ha habido relación entre ustedes y las bandas criminales, como se denunció en Córdoba?

Granda: algo más alejado de la realidad no puede haber. Nosotros somos como el agua y el aceite ni con paras ni con bacrim.

Jennifer: ¿qué pasó en Córdoba?

Granda: Lo que pasó es que iba una patrulla a dar un golpe contra una unidad nuestra y como no hay cese al fuego entonces nuestra gente tiene la obligación de defenderse y se defendió.

Jennifer: ¿usted está en capacidad de prometer a los colombianos que si se firma un acuerdo de paz, todas las estructuras de la guerrilla se van a desmovilizar?

Granda: nosotros podemos garantizarle al país que la autoridad de su Estado mayor, de su secretariado, no tiene ninguna cuestión de debilidad o resquicio por donde pueda meterse la cuestión del divisionismo.