Factor Group, un descalabro mayor al de Interbolsa

Noticias Caracol tuvo acceso a documentos que demostrarían esta afirmación. Conocimos el relato de algunos de sus afectados que ha vivido el drama de perderlo todo.

“No es solamente la pérdida económica, sino la impaciencia que siente uno. La moral se le baja, la incapacidad que siente uno a esta edad de la vida que creyó haber tenido su patrimonio bien habido, porque yo toda la vida he declarado, y saber que se perdió en manos inescrupulosas", detalla Gloria Gutiérrez, una de las inversionistas defraudadas.

Publicidad

Mientras Tomás Jaramillo, socio de Interbolsa, se encuentra hoy en España y no ha sido imputado de cargos, Gloria Gutiérrez enfrenta los retos cotidianos.

“Para mí esto es horrible porque yo no estaba acostumbrada a que viniera una factura de Empresas Públicas y no la pudiera pagar, a que viniera mi salud y no la pudiera pagar, a que tengo pendientes unos trasplantes de córnea en Bogotá y no me los pueda hacer”, continúa Gutiérrez, quien perdió los ahorros de 40 años.

El estruendo causado por la caída de Interbolsa, hace dos años, acalló voces de víctimas de otros descalabros que por la misma época golpearon también a clientes de otras compañías como Factor Group, cuyo colapso fue mucho mayor.

Paulina Jaramillo de Villegas, afectada de Factor Group, dice que invirtió hace unos ocho años, alrededor de 850 millones de pesos en el grupo familiar conformado por sus dos hijas y ella.

Publicidad

El igual que Tomás Jaramillo, David Wigoda, presidente de Factor Group, salió del país. Según algunos clientes, se fue a Israel cuando se vio desbordado por los reclamos de más de 4.700 clientes que perdieron 300.000 millones de pesos.

“La información que he recibido, porque no he tenido contacto con David hace mucho tiempo, es que está fuera del país, probablemente en Israel”, dice Juan Guillermo Jaramillo, cuñado y exsocio de Wigoda.

Publicidad

A los afectados ahora solo les preocupa conocer el valor de las garantías con la que los interventores buscan saldar deudas.

“Tanto a título personal, como de miembro del Comité Fiduciario de Inmuebles Ganaderos, lo primero que hice fue investigar sobre el valor de las tierras que había entregado Factor Group en su plan de desmonte”, señala Juan Carlos Villegas.

“La gran sorpresa que me llevé fue que el valor de las tierras estaba completamente inflado. Es decir, que en el momento en que el fideicomiso, que lo maneja Acción Fiduciaria, proceda con la venta de las fincas no va a haber dinero suficiente, sino una pequeña fracción para pagarles a los inversionistas”, advierte Villegas.

Wigoda se divorció para transferir a su cónyuge parte de sus bienes. Sin embargo, los registros de migración indican que viajaron juntos a Israel. ¿Se trataba de una simple simulación?

Publicidad

Juan Guillermo Jaramillo dice que su hermana y abogados lo contactaron “para el proceso de separación y me hicieron unas preguntas sobre mi negociación con David y el estado de la compañía”.

El Estado busca compensar los daños causados por estas empresas que abusaron de la confianza de sus clientes. Factor Group e Interbolsa son apenas dos ejemplos. Entre tanto, los afectados siguen llevando su propia cruz a cuestas.